Straordinario debutto europeo per Matteo Amodeo & Siria Campagner!

Lo scorso sabato 16 febbraio, a Lione (Francia), Matteo e Siria hanno disputato il loro primo Campionato Europeo WDSF Latin Under 21, raggiungendo un incredibile semifinale! Un risultato che conferma il loro talento e il grande lavoro di squadra, insieme ai maestri Alessandro De Sio e Francesco Cotroneo, e alla forza della famiglia che li sostiene ogni giorno.

Ma non finisce qui! Con questa performance, Matteo e Siria si sono classificati come la seconda coppia migliore d’Italia in questa competizione europea. Un traguardo che dà ancora più carica per le prossime sfide, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti e al Campionato del Mondo!