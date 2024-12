Campionato Nazionale di Pizza a Reggio Calabria: il Vincitore è Giovanni Mallamaci – FOTO

Il 2 e 3 dicembre Reggio Calabria è stata teatro del primo Campionato Nazionale di Pizza, un evento che ha suscitato grande entusiasmo tra i professionisti del settore e il pubblico. Organizzato dall’Associazione Pizzaioli Calabresi, presieduta da Antonio Ventura, con la collaborazione del vicepresidente Giovanni Gabugliese, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 60 concorrenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta nella suggestiva pizzeria Whindy Hill, a Gallina, dove il talento e la passione per la pizza hanno brillato in tutte le sue varianti.

Tra i protagonisti della competizione, un nome spicca su tutti: Giovanni Mallamaci, pizzaiolo di Motta San Giovanni, che ha trionfato in diverse categorie, portando a casa ben tre premi prestigiosi. Con la sua pizzeria “Acqua Azzurra” a Lazzaro Lido, ha dimostrato la sua maestria culinaria e il suo legame profondo con le radici della nostra terra.

Il vincitore ha conquistato il primo posto nella categoria “Pizza Alternativa” con una proposta innovativa che ha suscitato l’interesse e l’entusiasmo della giuria. La sua pizza, caratterizzata da un impasto al carbone vegetale, fior di latte, prosciutto cotto di suino nero d’Aspromonte aromatizzato al bergamotto e la tradizionale nduja di Spilinga, ha stupito per la qualità degli ingredienti e la ricerca dei sapori autentici del territorio.

Il successo non si è fermato qui: Giovanni ha bissato il primo posto nella categoria “Pizza Classica” con una preparazione che ha saputo unire la tradizione con un tocco di originalità. La base di fior di latte è stata arricchita con crema di formaggi, gamberone di Mazara impanati al panko, mela caramellata, mandorle tostate e una decorazione di mela intagliata a rosa con intaglio tailandese, che ha conferito alla pizza una presentazione raffinata e originale.

Ma non è finita: nella categoria “Pizza Contemporanea”, il pizzaiolo di Motta San Giovanni ha conquistato il secondo posto con una creazione che ha saputo affascinare la giuria. La base di fior di latte, salmone affumicato, purea di patate aromatizzata all’arancia, corallo allo zafferano e prezzemolo ha rappresentato un equilibrio perfetto di gusti e consistenze, portando il sapore della pizza a nuovi livelli di raffinatezza.

Infine, Giovanni ha ricevuto un riconoscimento speciale: la “Super Coppa Città dei Bronzi”, un premio che celebra l’eccellenza nella cucina e la dedizione al mestiere.

L’edizione di quest’anno del Campionato Nazionale di Pizza è stata una vetrina straordinaria per i pizzaioli calabresi e ha rappresentato un’occasione importante per promuovere la cucina tradizionale e contemporanea della nostra regione. L’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico ha reso l’evento un successo straordinario, contribuendo a valorizzare la qualità e la creatività che contraddistinguono la pizza calabrese.

“Per me è un grande onore essere stato premiato in un evento così prestigioso – ha detto il vincitore, che ha sottolineato il suo profondo legame con la Calabria e la passione per la tradizione gastronomica locale. “Ogni pizza che preparo è un tributo alle radici della nostra terra. Questo successo è anche un riconoscimento alla nostra cultura culinaria e ai sapori autentici che rendono unica la nostra cucina”.