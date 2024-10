Campionato Regionale, ottime prestazioni per l’Asd Taekwondo 2018 Reggio Calabria

La scorsa domenica, presso il palazzetto dello sport di Cosenza, si è svolto il campionato regionale 2023 di Taekwondo, dedicato alle categoria giovanili. Oltre 200 i bambini provenienti da tutte le provincie calabresi accompagnati dai genitori e dai tecnici in una atmosfera di festa e sano agonismo.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, che svolge la propria attività presso la Dimanyca Palestre, ha partecipato con cinque giovani atleti: Basilio Mansueto e Demetrio Macheda nella classe Children cinture bianche/gialle categoria -30Kg, Domenico Cozzucoli classe Kids cinture bianche/gialle categoria -30Kg, Samah Lahbiri e Matteo Calderone classe Kids cinture verdi/blu rispettivamente nelle categorie di peso -40Kg e -30Kg.

Ottima la prova di Basilio Mansueto, alla sua prima gara ufficiale affrontata con grinta e determinazione ma che purtroppo non riesce a superare il primo turno. Lo supera invece Demetrio Macheda, anche lui alla prima esperienza sul tatami in una gara, vincendo il primo incontro che lo fa accedere alla semifinale riuscendo a conquistare un meritato 3° posto. Grande prova anche per Domenico Cozzucoli, che dopo aver vinto il primo incontro dimostrando un’eccellente tecnica, ha dovuto cedere il passo nell’incontro che gli avrebbe dato l’accesso alla semifinale. E’ invece Matteo Calderone ha conquistare il secondo gradino del podio, perdendo la finale di strettissima misura, ma dando dimostrazione di grande crescita tecnica e mentale. Infine la preziosa e tanto agognata medaglia d’oro conquistata da Samah Lahbiri; capace di condurre sin dai primi minuti l’incontro a suo favore, non lasciando nessuno possibilità di reazione alla sua rivale.