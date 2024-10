Quinto Campionato del mondo di tiro Fidasc. Oro per Antonino Morena

Alla fine di questo entusiasmante 5° Mondiale di tiro, gli atleti calabresi si distinguono per le eccellenti prestazioni sportive e portano a casa un nutrito medagliere.

Dopo alterne vicende e rinvii dovuti a problematiche logistiche il “5° Campionato Del Mondo Di Tiro Fidasc e Quarto Trofeo Bruno Modugno” ha avuto luogo nel Centro Federale Nazionale Fidasc Coni di Campagna (SA) dove, grazie al serrato lavoro di tutto il team del Direttore Massimo D’Ambrosio e del Comitato Internazionale di Tiro sportivo e da Caccia (Rifled Weapons & Smooth Bore Weapons) composto da Cosimo Velella (Coordinatore della Commissione Tiro di Campagna), Francesco Citriniti (Coordinatore della Commissione Tiro alla sagoma del cinghiale con fucili ad anima liscia) e Federico Cusimano (Coordinatore della Commissione Stampa e Media), le sessioni di gara si sono susseguite nella massima regolarità nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre.

Alla due giorni in cui si è articolata la competizione, hanno partecipato 126 tiratori, compresi quelli delle rappresentative nazionali di Estonia, Finlandia e Svezia, quasi equamente suddivisi fra le due specialità, 68 per la canna liscia e 58 per la rigata; 14 le coppie di genere per l’anima liscia e 8 per la rigata.

Gli atleti calabresi ritornano da Campagna ancora una volta arricchiti: sui campi di tiro hanno portato tanta preparazione atletica, frutto di mesi di duro lavoro, ma hanno avuto anche modo di imparare molto dalle tecniche di gara dei loro colleghi, in particolare da quelli provenienti dal nord Europa.

Tanta adrenalina ma anche tanta sportività unita al desiderio forte di fare del proprio meglio ed ancora tanta concentrazione e massimo impegno questi gli ingredienti fondamentali di cui si sono muniti tutti gli atleti con l’unico fine di onorare la propria Nazione.

La macchina organizzativa è stata eccellente, seppure nei tempi ristretti determinati dalle problematiche logistiche emerse nella preparazione dell’evento; l’accoglienza del Centro Federale Fidasc Coni di Campagna eccellente e perfetta la professionalità degli Ufficiali di gara fra i quali i calabresi Raffaele Fontanella, Enzo Renda e Carmelo Verduci; perfetti i cerimoniali di apertura di Venerdì e quello di chiusura di domenica che sono stati curati da Francesco Citriniti Presidente Regionale Fidasc Calabria nonché qualificato Cerimoniere abilitato Coni che si è avvalso della collaborazione di Maria Grazia Perretta.

Una pagina di sport importante quella appena conclusa che permette a questa manifestazione di continuare a crescere e a tessere più saldi rapporti sportivi con le delegazioni estere.

Eccellenti dicevamo le prestazioni degli atleti calabresi che ancora una volta portano a casa un nutrito medagliere.

Nella specialità di Tiro di Campagna Categoria Junior il giovanissimo atleta Bellantoni Giovanni guadagna l’ambito Oro; Daniele Sandonato è altresì Argento nella Categoria Squadre con i compagni Cosimo Velella (Campania), Sabia Giambattista (Basilicata) e Sabia Fabiano (Basilicata)

Nella specialità di TIRO A PALLA CATEGORIA JUNIOR il podio è completamente calabrese: ORO per MORENA ANTONINO, ARGENTO per SARACENO SILVIO e BRONZO per BELLANTONI GIOVANNI.

Nella Categoria Lady si riconferma Campionessa Italiana l’atleta Neri Monica Anna seguita al secondo posto da Nisticò Mirella.

E’ argento nella Categoria Senior per Neri Filippo e nella Categoria Veterani per Aceto Guerino.

Neri Filippo e Neri Monica Anna si riconfermano al primo posto nella categoria Coppie di genere; nella stessa categoria è Argento per Viscomi Antonio e Nisticò Mirella.

E’ un magnifico Oro italiano quello della squadra nazionale composta dai calabresi Filippo Neri, Bellantoni Giovanni, Tripodi William e dall’umbro Antonio Paioli.

Ancora, è Filippo Neri ad aggiudicarsi il Premio Sabatti per la disciplina di tiro a palla, messo in palio dall’omonima azienda, superando il barrage disputato fra i primi sei atleti della classifica assoluta.

Onore e merito a tutti gli atleti calabresi che hanno contribuito a rendere valore alla nostra Nazione con la loro professionalità portandola ancora una volta sui gradini più alti del podio in una competizione mondiale.

E’ senza dubbio motivo di grande orgoglio per la nostra regione l’eccellente risultato ottenuto dagli atleti Junior; è doveroso quindi rivolgere una particolare attenzione alle loro brillanti performance sulle pedane di tiro e sottolineare fortemente che questi giovani, sapientemente guidati ed educati alla tecnica del gioco, al rispetto delle regole e del prossimo con l’impegno, la determinazione e la passione sono capaci di raggiungere grandi successi sportivi e di vita.