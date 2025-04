Campo di calcio ad Archi: lavori fermi, il delegato Latella spiega i motivi dello stop

Uno dei campi storici della nostra città attende di rivedere la luce. Sull’impiantistica sportiva, dopo un lungo periodo di attese e rinvii, l’amministrazione comunale sta provando ad accelerare. Già detto del campo di Ciccarello quasi pronto con l’inaugurazione già fissata per il prossimo 3 maggio e dello stadio di Pellaro in fase di completamento, in attesa dell’inizio delle operazioni di rifacimento del rettangolo di gioco dell’impianto sportivo di Bocale, nel quartiere Archi si chiedono il perchè dello stop dei lavori, nonostante i teli per il sottofondo siano arrivati già da tempo.

Abbiamo interpellato il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella il quale ci ha detto: “Dovete sapere che per il rifacimento del manto erboso per alcune strutture c’è la necessità di intervenire prima sul sottofondo. Nel caso specifico nel campo di Archi i lavori da effettuare riguardano il drenaggio e gli strati di ghiaia. A proposito di quest’ultimo aspetto, eravamo in attesa dell’ok della Lega che avrebbe dovuto confermarci la possibilità di realizzare due strati (ghiaia) per ottenere l’omologazione. Il parere positivo ci è arrivato e all’inizio del prossimo mese ripartiremo con i lavori. Credo che l’impianto possa essere consegnato con la nuova stagione calcistica”.