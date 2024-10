Campo Calabro: chiusura parziale del plesso Scuole Elementari Centro

Con Ordinanza n. 5 del 24 maggio 2019 il Sindaco ha disposto la restrizione dell’uso di parte dell’edificio scolastico “Scuole Elementari Centro” di Via Risorgimento.

L’ordinanza contingibile ed urgente fa seguito alla nota del 23 maggio con la quale l’Ufficio Tecnico ha comunicato i risultati della verifica di vulnerabilità sismica disposta dall’amministrazione sull’immobile in oggetto che attualmente ospita la scuola secondaria di primo grado del Comune.

Il provvedimento non riguarda l’intero edificio ma è limitato ai corpi C e D dello stesso (che attualmente ospitano al piano inferiore segreteria ed altri uffici ed al piano superiore tre aule ed un blocco di servizi igienici) . Rimane quindi inalterata la destinazione delle altre parti dell’immobile così per come utilizzate attualmente mentre quelle interessate dall’ordinanza sono già state interdette ad ogni uso dal 24 maggio.

La chiusura non pregiudica in alcun modo la prosecuzione delle attività didattiche peraltro giunte alla loro conclusione stante i provvedimenti organizzativi in corso di adozione di concerto con la Dirigenza dell’Istituto.