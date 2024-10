Campo Calabro si prepara per la grande festa in onore di Sant’Antonio

Dal 2 al 9 luglio 2023, la comunità si riunisce per onorare il Santo in un evento ricco di attività religiose e momenti di festa civile.

Campo Calabro si prepara a vivere una settimana di gioia e devozione, mentre la Congrega di Sant’Antonio organizza la festa in onore del Santo Patrono dal 2 al 9 luglio 2023.

Questo atteso evento, realizzato in collaborazione con i parroci Don Francesco Megale e Don Nino Palmenta, promette una celebrazione unica che unisce tradizione religiosa e momenti di festa civile.

Il direttivo della congrega, guidato dal nuovo priore Santo Nostro, ha pianificato una varietà di attività che soddisferanno gli interessi di tutti i partecipanti, dal più piccolo al più grande. Oltre agli eventi religiosi tradizionali, la festa prevede momenti di festa civile che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Una festa che è praticamente iniziata sui social ufficiali della congrega di Sant’Antonio dove attraverso delle iniziative di memoria storica si stanno raccontando i legami che da sempre esistono tra questo momento molto sentito dalla comunità Campese e il Santo tanto amato nella cittadina che si affaccia sullo stretto.

Tra gli eventi principali, in programma la prossima settimana, saranno organizzati tornei sportivi che coinvolgeranno la comunità in competizioni amichevoli, promuovendo lo spirito di squadra e l’attività fisica. Inoltre, si terranno memorials dedicati a Frank Repaci e Antonellina Repaci, due giovani prematuramente scomparsi che nella loro vita terrena erano cittadini attivi nel territorio comunale.

Le passeggiate ecologiche offriranno l’opportunità di esplorare la bellezza naturale del territorio Campese e tenderanno a sensibilizzare alla conservazione dell’ambiente.

Per concludere in grande stile, l’8 e il 9 luglio, la festa si animerà con la musica dal vivo. Un complesso musicale composto da talentuosi musicisti locali “Amanti della Musica” intratterrà il pubblico con esibizioni coinvolgenti. La domenica, dopo la tanto attesa processione per le vie del paese del Santo con l’accompagnamento del complesso bandistico di Campo Calabro a concludere i festeggiamenti sarà la Reggio Orchestra, diretta dal maestro Roberto Caridi, che prenderà il palcoscenico con lo spettacolo “Millenote in una notte”, un’esperienza musicale unica che trasporterà il pubblico attraverso diverse epoche musicali.

L’evento sarà reso ancora più speciale dalla partecipazione del noto cabarettista Gigi Miseferi, che aggiungerà una nota di comicità e allegria all’atmosfera.

La festa di Sant’Antonio a Campo Calabro promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i residenti e i visitatori. Un momento in cui la fede, la cultura e il divertimento si fondono in un unico evento, creando un legame ancora più forte tra la comunità e il suo amato Santo.