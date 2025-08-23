Campo, incendio doloso alla pizzeria Da Gennaro. Il Comune: ‘Al fianco degli imprenditori’

"Saremo sempre al loro fianco per difendere il diritto al lavoro e alla legalità". La nota dell'amministrazione

Ha riaperto i battenti la pizzeria “Da Gennaro”, oggetto nella notte del 18 agosto di quello che si è rivelato un vero e proprio attentato incendiario.

Episodi ravvicinati come questo rappresentano un segnale inquietante della pressione criminale sulle attività economiche del territorio, colpendo direttamente chi con sacrificio porta avanti il proprio lavoro.

La solidarietà del Comune

L’Amministrazione comunale e la comunità campese hanno espresso la loro solidarietà incondizionata ai titolari dell’attività, ribadendo la volontà di essere al fianco degli imprenditori colpiti da gesti così gravi.

«Ribadiamo – è il messaggio istituzionale – che la comunità e l’Amministrazione non lasceranno soli gli operatori economici. Saremo sempre al loro fianco per difendere il diritto al lavoro e alla legalità».