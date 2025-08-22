Reggio, incendio doloso alla pizzeria ‘Da Gennaro’. ‘Abbiamo già riaperto, non ci arrendiamo’

Dopo l’incendio doloso, la storica pizzeria di Campo Calabro ha subito riaperto. Borrello: “La nostra passione non si spegnerà mai. Grazie a tutti per il sostegno”

Lunedì 18 agosto la Pizzeria Da Gennaro di Campo Calabro ha vissuto ore di grande paura: un incendio doloso ha minacciato di distruggere anni di lavoro, sacrifici e sogni di una famiglia che da sempre dedica il proprio impegno alla ristorazione.



La prontezza dei Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, ha evitato che le fiamme distruggessero completamente l’attività. Già il 20 agosto infatti, la storica pizzeria ha riaperto le porte ai propri clienti, dimostrando grande forza e determinazione.



Non appena si è diffusa la notizia dell’incendio, Campo Calabro ha fatto sentire la propria vicinanza con un’ondata di affetto e sostegno.



“Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore tutti voi – afferma Antonio Borrello, figlio di Carmen Cannizzaro e proprietario della Pizzeria Gennaro – la nostra comunità, i clienti, le forze dell’ordine e il Comune di Campo Calabro. Il vostro sostegno ci ha dato la forza di rialzarci subito.”



Negli anni, la Pizzeria Gennaro si è affermata come una delle più conosciute e apprezzate del territorio reggino, grazie alla qualità delle materie prime e ai famosi arancini, che hanno reso la pizzeria celebre.



La riapertura segna non solo la ripartenza dell’attività, ma anche una rinascita che racchiude forza, speranza e fiducia. La famiglia Borello invita tutti a tornare a vivere momenti di gioia e spensieratezza, con il gusto autentico delle pizze che hanno reso la pizzeria celebre.



“Quanto accaduto non ci abbatte ma grazie al sostegno di tutti ci ha dato ulteriore forza. A differenza dell’incendio che ci ha colpito, la fiamma della nostra passione non si spegnerà mai. Con immensa gratitudine” – conclude Antonio Borrello, figlio di Carmen e proprietario della Pizzeria Gennaro.



Un messaggio forte che dimostra come, nonostante gli ostacoli, la passione e la dedizione possano trasformare una prova difficile in un nuovo inizio.