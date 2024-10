“Focus sulle incompiute”: i Giovani di Forza Italia al campo sportivo di Condera

“Il tour di Forza Italia Giovani Reggio inizia con il cantiere avviato e mai concluso al campo sportivo di Condera: nelle prossime settimane saremo in giro per la città, per sollecitare l’ Amministrazione a riprendere i tanti, troppi, cantieri abbandonati”

In un video condiviso sulle pagine social, il coordinatore di Forza Italia Giovani Reggio Calabria, Giuseppe Camera, presenta l’iniziativa del movimento giovanile “Focus sulle incompiute”: “Abbiamo deciso di iniziare un percorso presso i luoghi e le opere incompiute, che sono innumerevoli in questa città, al fine di fare un focus e di evidenziare le problematiche che attanagliano questi siti”.

“Prima tappa, il campo sportivo di Condera, opera simbolo di un avvio cantiere mai terminato: il capogruppo in consiglio comunale Federico Milia assieme ai consiglieri comunali del gruppo, in tempi non sospetti, già nel 2021 hanno presentato un’interrogazione scritta per chiamare l’amministrazione a esprimersi sulle problematiche ataviche che attanagliano questo cantiere.

Sappiamo che dal 2021, a seguito del proclama dell’ Amministrazione che aveva parlato di una riconsegna dei lavori, di una riapertura del cantiere, la situazione è quella vedete dalle immagini. Madre natura ha preso il sopravvento, il campo è senza dubbio impraticabile, inagibile, pieno di sterpaglie e di vegetazione” prosegue Camera.

“Come coordinamento giovanile , ci impegniamo a supportare l’operato dei consiglieri comunali di opposizione, nel denunciare lo stato di abbandono e di degrado di queste opere.

Dunque, nelle prossime ore, come coordinamento presenteremo un interpello scritto al settore di riferimento al fine di sollecitare lo stesso a uno sblocco celere dell’iter che possa portare allo sblocco del cantiere” conclude il coordinatore giovanile Camera nel video.