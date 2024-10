Riapertura campo CONI ‘A.Penna’: straordinaria partecipazione per il primo evento agonistico

Primo evento agonistico presso il campo CONI “A.Penna” riaperto dopo le varie vicissitudini che lo avevano visto declassato a parco ludico. La struttura, seppur con la necessità di ulteriori interventi, è tornata per frequentazione ai suoi antichi splendori.

CityNow Sport presente par l’occasione ha raccolto le dichiarazioni di chi ha fortemente voluto la riqualificazione, in attesa di un’idea complessiva che potrebbe rilanciare l’atletica a Reggio Calabria.

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha illustrato il cammino percorso per permettere la riapertura:

Un percorso di sinergia con le associazioni sportive e con la FIDAL iniziato da tempo ha portato il campo CONI “A.Penna’, alla riqualificazione dei bagni, degli spogliatoi, la messa in sicurezza della prima parte della tribuna. Questi interventi ci consentono di ritrovare la valenza della struttura dal punto di vista agonistico, sportivo e sociale. Ringrazio tra gli altri, il delegato Latella il presidente Vita, Marco Vitale (incaricato dalla FIDAL nella concessione dell’impianto) e Mario Sciuto: non hanno fatto mai mancare il loro prezioso contributo. Adesso, c’è un’idea più ampia di riqualificazione, un ulteriore progetto che potrà essere cantierizzato al più presto.

Ignazio Vita (presidente FIDAL Calabria) ha espresso grande soddisfazione:

Maurizio Leone (Commissario Tecnico regionale):

Riparte l’atletica in Calabria, dopo la pandemia, periodo in cui i ragazzi hanno sofferto molto. Dobbiamo trovare la forma migliore per le nostre prestazioni. Reggio Calabria per l’occasione riapre. Grande partecipazione, sono molto felice per questo risultato. Doverosi i ringraziamenti a tutti gli organizzatori e promotori.