In campo la serie C non la Reggina. Programma, classifica, gare da recuperare

Altro week end con la serie C che scenderà in campo tra oggi e domani, mentre per quello che riguarda gli amaranto, l’incontro è stato posticipato a Lunedi 22 ottobre al Luigi Razza di Vibo ore 14,30, il programma:

OTTAVA GIORNATA

Sabato 20 ottobre

Paganese-Catania ore 14.30

Trapani-Rieti ore 14.30

Vibonese-Sicula Leonzio ore 16:30

Matera-Casertana ore 18:30

Juve Stabia-Monopoli ore 20:30

Domenica 21 ottobre

Siracusa-Potenza ore 14:30

Rende-Bisceglie ore 16:30

Lunedi 22 ottobre

Reggina-Virtus Francavilla ore 14:30

Viterbese-Cavese rinviata

Riposa: Catanzaro

CLASSIFICA

Trapani 16

Juve Stabia 15

Catania, Casertana, Vibonese 10

Rende, Catanzaro 9

Sicula Leonzio, Bisceglie, Cavese, Monopoli 8

Reggina, Rieti 7

Virtus Francavilla, Potenza 6

Siracusa, Matera 3

Paganese 1

Viterbese 0

Questa invece la classifica delle squadre che dovranno ancora giocare alcune partite per i vari rinvii, con l’eccezione clamorosa rappresentata dalla Viterbese mai scesa in campo: Viterbese 8, Catania 3, Siracusa 3, Reggina 2, Juve Stabia 1, Sicula Leonzio 1, Matera 1, Bisceglie 1, Catanzaro 1, Monopoli 1

Hanno già osservato un turno di riposo: Virtus Francavilla, Paganese, Cavese, Potenza, Rieti, Juve Stabia, Casertana