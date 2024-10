Cancellazione Frecciargento dalla Calabria, Musmanno: “Notizie fasulle”

L’assessore regionale ai trasporti Roberto Musmanno interviene nel merito della preoccupazione degli utenti sulla cancellazione del treno Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano per ribadire che “si tratta di notizie fasulle“.

Se il treno non è visibile sui sistemi di prenotazione – spiega l’esponente della Giunta Oliverio – è solo, come si può leggere anche sul sito di Trenitalia, un fenomeno temporaneo dovuto all’aggiornamento degli orari di tutte le offerte Freccia per la stagione invernale. Pertanto sarà presto possibile consultare gli orari e acquistare i biglietti per le partenze successive al 15 dicembre prossimo. Data di entrata in vigore, appunto, del nuovo orario.

Attualmente, sempre per come riportato dal sito di Trenitalia, sono disponibili su tutti i canali di vendita il 94% delle offerte Frecce e l’89% dell’offerta complessiva. L’11% dei treni mancanti saranno a breve caricati. Tra questi figura anche il treno Sibari-Roma-Bolzano che – assicura infine l’assessore Musmanno – sarà in vendita dal prossimo 23 novembre con un collegamento che in seguito alla nostra proposta di modifica dell’orario di pochi minuti renderà un servizio migliore a chi proviene da Reggio Calabria e a tutti i cittadini calabresi”.