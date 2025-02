ITA, cancellati i voli mattino/sera Reggio-Linate. La denuncia di un professionista: ‘Danno enorme, una sciagura’

Professionisti reggini in difficoltà dopo la cancellazione del volo: “Lamezia mantiene la tratta, perché penalizzare Reggio?"

La cancellazione del volo delle 6:15 da Reggio Calabria a Linate, a partire dal 30 marzo 2025, ha sollevato gravi preoccupazioni tra i viaggiatori abituali, in particolare tra i professionisti che si recano frequentemente a Milano per motivi di lavoro. Pur mancando, ancora l’ufficialità, la notizia è ormai certa ed il volo, infatti, non è più prenotabile dal sito della compagnia aerea.

Una decisione, da parte di ITA, che potrebbe avere un impatto significativo per molte categorie lavorative, tra cui gli informatori medico-scientifici, che necessitano di collegamenti diretti con il capoluogo lombardo per corsi di aggiornamento e incontri aziendali. Uno fra questi professionisti ha scritto a CityNow.

Cancellazione volo ITA Reggio-Milano in giornata: l’appello di un informatore scientifico

Tra le voci più critiche nei confronti della cancellazione del volo c’è quella di Francesco Puntillo, informatore medico-scientifico, che ha espresso il proprio dissenso con una lettera a CityNow.

“Il danno che ITA potrebbe arrecare a me e tantissimi altri colleghi informatori medico-scientifici residenti in grandissimo numero tra Reggio Calabria e Messina sarebbe enorme. Infatti, la stragrande maggioranza delle sedi delle aziende farmaceutiche dove noi facciamo molto spesso corsi di aggiornamento sui farmaci è Milano”.

Secondo Puntillo, la cancellazione della tratta diretta da Reggio Calabria a Linate complicherebbe notevolmente la logistica di viaggio per centinaia di lavoratori, costringendoli a pernottare almeno due notti a Milano con un inevitabile aumento di costi.

Un volo essenziale per i professionisti

Puntillo sottolinea come questa opzione permettesse di evitare partenze anticipate e pernottamenti superflui, elementi chiave per ottimizzare tempo e risorse economiche.

“Con il volo delle 6:15 con arrivo a Linate alle 7:55 si ha tutto il tempo per fare le 8 ore di corso e poter rientrare tranquillamente la sera alle 21:20, evitando così non solo di dover partire il giorno prima ma addirittura essere costretti a pernottare anche il giorno dopo”.

Perché Lamezia sì e Reggio Calabria no?

Un altro punto critico riguarda il mantenimento della stessa tratta da Lamezia Terme, dove, secondo Puntillo, la domanda di passeggeri è inferiore rispetto a quella di Reggio Calabria.

“L’alternativa, che per noi reggini sarebbe un ritorno alla ‘sciagura’ degli scorsi mesi, diverrebbe quella di volare da Lamezia, dove lo stesso identico volo, pur con molti meno passeggeri, è stato incredibilmente e inspiegabilmente confermato”.

Questo solleva interrogativi sulla logica della decisione di ITA Airways e sulle strategie aziendali riguardanti la città dello Stretto.

Secondo quanto raccolto da CityNow, la cancellazione del volo sarebbe definitiva, almeno per questa stagione. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della compagnia aerea. La decisione sarebbe derivata dai dati inerenti il load factor (35%), così il volo, che era stato aggiunto solo per la Winter 24/25, è stato sospeso, nella speranza che ITA possa riproporlo nella prossima stagione.