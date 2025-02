ITA, stop ai voli mattino/sera Reggio-Linate? Cosa cambia dal 30 aprile

Scompaiono dal sito ITA due voli molto utili a centinaia di professionisti reggini e non solo.

Biglietti non più prenotabili per due delle tratte più interessanti e utili ai tanti professionisti reggini. A partire da domenica 30 marzo sul sito di ITA–Airways non sono più disponibili i voli Reggio Calabria – Milano Linate delle 6:15 e il volo di rientro Milano Linate – Reggio Calabria delle 21:20.

Entrambe le tratte dirette che servono quotidianamente centinaia di reggini e non solo scompaiono così dal calendario di Ita. La notizia ha allarmato numerosissimi lettori che hanno segnalato l’assenza dei voli dal piano di Ita, dal 30 marzo non più prenotabili. In attesa di comunicazioni ufficiali, molti professionisti reggini che lavorano a Milano, si ritrovano costretti a cambiare programma.

Secondo quanto raccolto, la programmazione di Ita, in vista della ‘Summer’, evidentemente non è stata ancora definita ed è probabile che la stessa compagnia di bandiera non abbia ancora aperto la vendita.

L’augurio è che si possano rivedere al più presto prenotabili i due voli interessati. Ma se così non dovesse essere e se la cancellazione dei voli dovesse essere confermata, si rischierebbe di causare enormi disagi con conseguenze a dir poco negative per i numerosi professionisti dell’area metropolitana dello Stretto, pendolari e titolari di aziende che operano nella città meneghina, costretti adesso ad arrivare a Milano nella tarda mattinata, con scalo a Roma Fiumicino.

La cancellazione dei due voli non consentirebbe più di poter iniziare la giornata lavorativa a Milano e di rientrare nello stesso giorno a Reggio Calabria. I nuovi collegamenti consentiranno ugualmente di poter fare andata e ritorno nella stessa giornata, ma visti i nuovi orari, di fatto diventa impossibile poter vivere un’intera giornata lavorativa nel capoluogo lombardo.

Dal 30 marzo il volo Reggio Calabria/Linate non sarà più diretto e partirà alle 6:40. Lo scalo a Roma Fiumicino porterà gli utenti ad arrivare a Milano alle 11:40.

Per il rientro invece in giornata, i nuovi orari consentono ai viaggiatori di partire alle 19:00 con arrivo alle 22:45 a Reggio Calabria (con scalo a Roma Fiumicino).