Reggio, aperte le candidature per il Garante alla sanità. Nucera: 'Vicini ai più fragili'

"È stato pubblicato l'avviso pubblico da parte dell'Amministrazione comunale per la nomina del garante per la salute, una nuova figura a difesa dei cittadini, insieme ai bandi per la nomina del garante dei diritti delle persone private della libertà personale e del garante per l’infanzia.

La nomina del garante per la salute, istituita con la delibera del consiglio comunale dello scorso 23 dicembre, insieme a quella dei garanti delle persone private della libertà personale e per l’infanzia, consentirà di introdurre nuovi strumenti a tutela dei cittadini. Il garante per la salute, nello specifico, avrà il compito di verificare la piena attuazione nel territorio comunale dei diritti di tutte le persone di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti in materia di assistenza sanitaria e socio sanitaria".