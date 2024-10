Candidoni, Fattoria della Piana dona un mezzo per la raccolta differenziata

Mercoledì 20 giugno, alle ore 11 e 45, Fattoria della Piana consegnerà il mezzo per la raccolta differenziata dei rifiuti che ha deciso di donare al Comune di Candidoni. All’appuntamento, che si terrà all’interno dell’azienda agricola, saranno presenti tra gli altri il Presidente di Fattoria della Piana Carmelo Basile e il sindaco di Candidoni Vincenzo Cavallaro.

La decisione di donare un mezzo per la raccolta differenziata per la raccolta dei rifiuti al Comune reggino che ospita nel proprio territorio l’azienda – che è leader in Calabria per la produzione dei pecorini oltre ad essere una delle più importanti realtà italiane ed europee nel settore della Green Economy – conferma l’impegno di Fattoria della Piana accanto ai cittadini e agli enti locali per uno sviluppo sostenibile e solidale. Un’azienda che non si chiude nei propri processi produttivi ma vuole costruire il proprio futuro insieme alla comunità reggina e calabrese, consapevole che solo l’unità di intenti e la forza delle idee possano imprimere una svolta a questa terra.