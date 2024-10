Covid-19 a Reggio, Cannizzaro dona l’indennità da parlamentare

Il parlamentare di Forza Italia ha devoluto la sua indennità per l'acquista di maschere facciali bi-tubo per la ventilazione non invasiva

“Insieme al Direttore dell’ASP di Reggio Calabria Dott. Antonio Bray, sono stato negli ospedali di Melito Porto Salvo, Locri, Polistena e Gioia Tauro”.

Ad affermarlo è l’On. Francesco Cannizzaro attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Il deputato reggino mostra la sua vicinanza non solo, alla città di origine, ma anche alla sua provincia, spesso dimenticata. Al pari del GOM, anche gli ospedali dei piccoli Comuni della Città Metropolitana si trovano in grande difficoltà. In questo momento di emergenza sanitaria, gli operatori cercano di fare tutto il possibile ma, a volte, questo non basta.

“Ho verificato a che punto fosse l’allestimento delle aree Covid-19 e volevo dare un contributo organizzativo alla macchina istituzionale”.

Oltre alla presenza fisica nei nosocomi reggini, Cannizzaro ha inteso mostrare alla comunità di Reggio Calabria il suo impegno nella battaglia contro il nemico invisibile attraverso una prova tangibile:

“Ho ritenuto opportuno donare tutta la mia indennità da parlamentare acquistando 200 maschere facciali bi-tubo per la ventilazione non invasiva che verranno utilizzate nelle aree Covid-19”.

Le maschere acquistate con l’indennità del parlamentare di Forza Italia saranno così distribuite:

100 Reggio Calabria;

25 Melito Porto Salvo;

25 Locri;

25 Polistena;

25 Gioia Tauro.