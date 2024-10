Cannizzaro incontra la Bic: “Realtà trascurata, prendo un impegno per aiutarla”

“Come Istituzioni (me compreso) abbiamo trascurato realtà che meritano invece grande attenzione, vedi Reggio Calabria Basket in Carrozzina, che dà lustro a tutto il Sud, in quanto UNICA società di Serie A da Macerata in giù”.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, l’On. Francesco Cannizzaro annuncia di aver incontrato la Bic Rc e promette novità positive a breve in favore della società reggina.

“I ragazzi volevano incontrarmi per spiegare le difficoltà dovute al poco supporto degli enti. Ho ritenuto di andare io a “casa” loro, in foresteria, dove convivono atleti calabresi e atleti di diverse parti del mondo. Ho assunto un impegno, che con questo post rendo pubblico.

Vi aggiornerò a canestro avvenuto!”, le parole di Cannizzaro.