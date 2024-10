Cannizzaro nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, gli auguri di Occhiuto e Mancuso

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro è il nuovo nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Nelle ultime ore, numerosi i messaggi di auguri e congratulazioni inviati a Cannizzaro da parte di esponenti politici non soltanto di Forza Italia.

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato dal nostro segretario Antonio Tajani nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.

Con Francesco abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi, a livello locale e nazionale: tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima.

Cannizzaro continuerà il positivo lavoro portato avanti da Giuseppe Mangialavori, coinvolgendo tutte le energie del nostro partito sul territorio per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria e nel Paese. Auguri e buon lavoro”, così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Congratulazioni anche da parte di Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale.

“Un sincero augurio di buon lavoro all’ on. Francesco Cannizzaro, neo coordinatore regionale di Forza Italia. Non dubito che saprà mettere a valore l’ importante esperienza, politica e istituzionale, maturata nelle Istituzioni regionali e in Parlamento, per contribuire, assieme alle altre forze politiche, a potenziare lo slancio verso il cambiamento della Calabria e ad assicurarle realistiche prospettive di sviluppo sostenibile”.