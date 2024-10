Il cantautore Michelangelo Giordano in concerto al Castello Aragonese

Domenica 06 agosto alle ore 21:00, sul terrazzo posto al primo piano del Castello Aragonese, il cantore calabrese Michelangelo Giordano in concerto tra sonorità folk etniche, ritmi incalzanti ed atmosfere popolari

Il Castello Aragonese aprirà le sue porte alla musica ospitando il cantautore Michelangelo Giordano con un concerto ad ampio respiro, tra ritmi popolari, sonorità folk ed atmosfere intime. Un viaggio nel mondo musicale di un cantautore con una spiccata sensibilità artistica che ha saputo raccontare, all’interno del suo album “Le strade popolari”, bellissime terre di sole e di mare, mondi indimenticabili e mondi dimenticati con testi che toccano spesso tematiche d’impegno sociale.

A fare da cornice a questo evento, la bellezza suggestiva del Castello Aragonese, con la sua struttura maestosa d’inestimabile valore artistico e culturale che sorge nel cuore della città di Reggio Calabria. L’iniziativa è

realizzata dall’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, prodotta da Antonio Pirillo e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria all’interno del calendario di eventi comunali denominato “Estate Reggina 2017”.

In concomitanza con l’evento musicale, sarà presente all’interno del Castello la mostra dell’artista Mauro Milani; un motivo in più per respirare una serata ricca di arte e cultura tra le mura di un Castello pregno di

storia.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.