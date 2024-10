Parcheggio di via Rausei, Castorina deposita interrogazione: ‘Stop opere fantasma’

Con una delibera del Consiglio Comunale del 2005 veniva dato mandato a procedere con i lavori di costruzione e parcheggio in Area “Rausei” nel Comune di Reggio Calabria.

“Un intervento importante – afferma Castorina – che era stato pensato per decongestionare non solo il traffico selvaggio presente in zona ma che di fatto andrebbe a servire i presidi ospedalieri presenti nel territorio ed in prossimità dello svincolo autostradale incidendo in modo positivo sul tessuto economico e sociale della zona.

La struttura per come da cronoprogramma – spiega il consigliere comunale del Partito Democratico – doveva essere completata nell’estate del 2017 ma ad oggi nonostante i vari interventi programmati ed i sopralluoghi fatti sembra tutto misteriosamente fermo concretizzando di fatto un opera fantasma al centro città che per di più crea un disagio ai cittadini residenti che devono vedere un cantiere fermo ed abbandonato”.