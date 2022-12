Reggio, cantiere sbloccato al tapis roulant: i primi step - FOTO

L’annuncio era arrivato, nei giorni scorsi, da parte dell’assessore ai lavori pubblici Rocco Albanese. Il cantiere del tapis roulant relativo al tratto di via Giudecca è stato sbloccato. La città di Reggio Calabria spera, dunque, di vedere presto il completamento dell’opera avviata, ormai, svariati anni fa.

Sbloccato il cantiere del tapis roulant di via Giudecca

I lavori, che prevedono un importo complessivo di quasi 300 mila euro, hanno preso avvio con la bonifica dell’area che, per troppo tempo, era stata abbandonata a se stessa. Proprio questa mattina, i camion erano al lavoro per rimuovere i detriti che hanno praticamente invaso la zona.

Una volta ultimato questo intervento, la ditta aggiudicratrice dovrà occuparsi della pavimentazione dell’area e della sistemazione/ultimazione degli impianti dell’ascensore e del tapis roulant.

L’obiettivo è qundi quello di completare il servizio di mobilità tra il Lungomare e la parte alta del centro l, quasi in corrispondenza con il Monastero della Visitazione, anch’esso in fase di ultimazione.







Lo slargo diventerà una bella piazza con due scale laterali che porteranno in via Filippini.

Pur essendo già esistenti, la parte “lunga” dei valori riguarderà proprio l’ascensore ed il tapis roulant che dovranno essere messi in funzione e reperire le parti mancanti, al momento assenti a causa dei furti avvenuti negli anni nell’area del cantiere. La ditta si occuperà amche di verificare la funzionalità delle strutture ed eventualmente sostituire le parti non funzionanti.

Difficile parlare di una tempistica ben precisa per il completamento dell’opera. In questa fase la ditta è in attesa delle schede tecniche da parte del Comune. Insomma, il tapis roulant non sarà pronto domani, ma almeno qualcosa, finalmente, si muove.