Caparezza in tour: fra le tappe del 2018 anche Reggio Calabria

Michele Salvemini, meglio noto come Caparezza, il rapper dalla folta chioma nera, scegli la Città dello Stretto come tappa del tour 2018.

Prisoner 709, questo il nome del tour, omonimo dell’ultimo disco, pubblicato dal cantautore che con le sue canzoni alternative ha fatto ballare e divertire l’Italia e non solo.

Il tour ha preso il via a settembre e fino ad oggi le date conosciute erano solamente quelle del 2017. Con un post sul suo profilo Instagram, il nostro beniamino, comunica anche le date del 2018 e fra queste campeggia quella di Reggio Calabria.

L’appuntamento, come sempre, è al Palacalafiore, teatro dei nostri migliori concerti, per il 14 febbraio 2018.

Un disco di ‘rinascita’ che, proprio in memoria delle ceneri di un passato non ancora dimenticato, prende il nome di ‘prisoner’, prigioniero. “Dopo 17 anni di dischi e di concerti mi sono sentito un po’ intrappolato in questa vita. Ho voluto raccontare questo stato d’animo. Sono sempre stato ironico e divertente, lo sono ancora ma ci sono anche i momenti di crisi. Vorrei rassicurarvi, non sono depresso, ma si possono attraversare delle difficoltà”.

A confessarlo è lo stesso cantautore ai microfoni di Radio 105, a cui confida anche di vedere questo nuovo disco come una sfida musicale: “Quando ho scritto questo album volevo mettermi alla prova. Vorrei che ogni lavoro avesse senso. Non posso pensare se per il pubblico può essere facile o no. Non voglio fare l’educatore ma è vero che certi testi possono sbloccare qualcosa”.

Tutti pronti a ‘ballare in Calabria’ al ritmo della musica del rapper italiano?

I biglietti per le date dei nuovi concerti sono acquistabili su TicketOne a partire da venerdì 10 novembre.