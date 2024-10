Capitano Ultimo, cancellata la visita a Reggio per questioni di incolumità

Capitano Ultimo non farà visita a Reggio Calabria, ma il progetto di contrasto all'illegalità prosegue

É di pochi giorni fa la notizia dell’arrivo di Ultimo, il Capitano che arrestò Totò Riina a Reggio Calabria. La partecipazione di un così importante esponente della lotta all’illegalità ad un evento organizzato in città aveva mosso gli animi di studenti e abitanti pronti ad incontrare un personaggio che ha fatto la storia.

Sergio De Caprio, però, non potrà esser presente all’evento organizzato dall’Associazione Biesse di Bruna Siviglia in collaborazione con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

É proprio agli organizzatori, che è stata inviata la lettera da parte dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus Calabria.

LA NOTA

“Si comunica che, per ragioni esclusivamente legate alla sicurezza e all’incolumità della persona del Col. Sergio De Caprio, lo stesso non potrà prendere parte agli eventi previsti per i giorni 6 e 7 novembre nella città metropolitana di Reggio Calabria. Un ringraziamento vivissimo, certi di poter partecipare nel prossimo futuro a nuove iniziative”.

La presentazione del progetto “Giustizia e umanità, liberi di scegliere” si svolgerà ugualmente giovedì 7 novembre alle ore 9.30 nella Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria.

PRESENTI

Ad introdurre la Presidente Bruna Siviglia; saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale On. Nicola Irto, modera il Giornalista di Gazzetta del Sud Piero Gaeta.

Intervengono il Presidente del Tribunale dei Minori Roberto di Bella, il Procuratore Minorile Giuseppina Latella, Il Questore Maurizio Vallone, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Ottavio Sferlazza.

Per il terzo anno consecutivo Biesse porta avanti nelle scuole reggine e della provincia il Progetto Giustizia e Umanità, un appuntamento fisso dell’associazione che ogni anno si rinnova.

“Scuotere le coscienze questo sarà il nostro percorso tra i giovani ma non solo creare opportunità, speranza che dalla ndrangheta si può uscire. Affronteremo temi importanti come nostra consuetudine fare, ma nel contempo daremo anche aiuti concreti. La presidente Biesse spiega: Dunque non solo divulgazione dei valori di legalità e giustizia ma anche aiuti economici. Infatti il progetto si concluderà nel mese di maggio con la ormai tradizionale consegna di borse di studio a minori che hanno fatto un percorso di recupero che ci vengono segnalati proprio dal tribunale per i minorenni”.

Il progetto partirà nelle scuole il 29 novembre dal liceo scientifico Leonardo da Vinci Scuola capofila del progetto, il 10 gennaio al liceo scientifico Alessandro Volta per proseguire poi in tutte le scuole della città e della provincia. Nel corso degli incontri nelle scuole proietteremo alcune immagini del film liberi di scegliere parleremo delle storie di tanti ragazzi che il Presidente Di Bella ha incontrato nel corso di questi anni, delle loro famiglie, storie di vita vera raccolte nell’ultimo libro del Giudice, una memoria, un lascito di un percorso di anni a sostegno dei ragazzi che vivono storie difficili.

RINGRAZIAMENTI

“Un ringraziamento – afferma Siviglia – va a tutte le scuole che saranno presenti: