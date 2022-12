Reggio, Capodanno in piazza con le band di Joe Bastianich e Nino Frassica

Mancano poco più di tre settimane alla fine del 2022 e, mentre si tirano le somme dell’anno che sta per terminare, si pensa anche a come trascorrere il Capodanno. Una bella novità, dato che gli ultimi sono stati pesantemente condizionati dall’ingombrante presenza del Covid.

Tra giovani e meno giovani, però, c’è sicuramente tanta voglia di stare insieme e divertirsi. Ma cosa fare nella notte di San Silvestro e nel 1° giorno del 2023 a Reggio Calabria? Nella giornata di ieri, a palazzo San Giorgio, sono state illustrate le iniziative in programma nate dalla sinergia tra Comune e Metro City.

Capodanno 2023 a Reggio Calabria: Bastianich e Frassica i protagonisti

Il concerto della notte di San Silvestro

È in programma per sabato 31 dicembre, a partire da 00:30, a piazza Italia, il concerto, in esclusiva nazionale a cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di Joe Bastianich & La Terza Classe.

Il progetto musicale che avrà il compito di inaugurare il nuovo anno a Reggio Calabria, nasce dall’incontro tra il noto imprenditore/musicista statunitense di origine italiano ed il gruppo napoletano famoso per comporre musica ispirandosi al folk americano.

La band sta prendendo sempre più piede in Italia grazie a melodie che fanno da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee. Le loro canzoni parlano di amore, sofferenza, paura e molto ancora. Per chi ha già avuto modo di ascoltarli sarà un piacere vederli dal vivo e per chi, invece, ancora non li conosce, saranno di certo, una piacevole scoperta.

Lo spettacolo di Capodanno

Gli eventi di Capodanno, a Reggio Calabria, proseguono domenica 1 gennaio, alle 20:30, sempre a piazza Italia, dove la Città Metropolitana ha organizzato il concerto/spettacolo di Nino Frassica & i Los Plaggers Band.

Il noto comico italiano sarà, dunque, accompagnato dalla band formata da sei formidabili musicisti: Ivano Girolamo piano e voce, Natale Pagano tastiere, Umberto Bonasera chitarra e voce, Fabrizio Torrisi sax, Eugenio Genovese basso, Paolo Bonasera batteria.