Capodanno Rai 2025, Reggio preparati: è il tuo turno

Capodanno Rai a Reggio Calabria, ci siamo. Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha anticipato sulla sua pagina FB il ritorno in Calabria del Capodanno Rai.

“Lo scorso anno la Calabria è entrata nelle case di 10 milioni di italiani ed è stata una straordinaria occasione per far conoscere sempre di più la nostra regione. Avanti con il bis! [In corso i sopralluoghi per decidere la località]”, le parole del Governatore.

Nelle ultime 24 ore, il tam-tam è ripartito sui social network: sarà la volta di Reggio Calabria? La risposta ufficiale e definitiva potranno fornirla soltanto il presidente Occhiuto e la Rai, ma secondo quanto raccolto sarà…un si. Salvo sorprese, il Capodanno Rai 2025 si svolgerà in riva allo Stretto, un grande evento per Reggio Calabria.

Un’importante occasione per la città, una grande vetrina da valorizzare nel migliore dei modi. L’anticipazione era stata data dallo stesso Occhiuto, nell’agosto del 2023. Presente alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Presidente Roberto Occhiuto aveva dichiarato: ”Uno dei Capodanni Rai, in programma in Calabria, si terrà sicuramente a Reggio Calabria. Reggio per me ha un ruolo centrale”.

C’era quindi il 50% di possibilità, tra quest’anno e il prossimo, che il Capodanno Rai si potesse svolgere in riva allo Stretto già in questa edizione. I rumors raccolti in queste settimane portano in un’unica direzione, ovvero quella reggina, già per il Capodanno 2025.

Il successo dello scorso anno, con il Capodanno Rai che si è tenuto a Crotone, certificato nero su bianco dai numeri. La trasmissione ha conquistato il 40,1% di share medio, la Calabria – con il concerto e con i passaggi promozionali che hanno raccontato le eccellenze delle cinque province della nostra Regione – è entrata in una sola serata nelle case di 6.202.000 italiani. Nel picco di ascolto invece, a cavallo della mezzanotte, lo share è stato del 60,7%, con 9.997.000 telespettatori.

La serata di Crotone si era rivelata un bel un mix di musica e comicità, con un nutrito cast di artisti che si sono esibiti sul palco: Annalisa, Dargen D’Amico, Cristiano Malgioglio, Paola & Chiara, Romina Power, Yari Carrisi, Ricchi e Poveri, Nino Frassica, il Volo, The Kolors, Sangiovanni e molti altri.

Il Capodanno Rai 2025 sarà il secondo in Calabria…ma il primo del post-Amadeus. Si è chiusa infatti nei mesi scorsi la lunga esperienza del presentatore di origini siciliane con la Rai, appena passato sul Canale Nove con alcune nuove trasmissioni.

Per la prossima edizione, che si terrà salvo sorprese a Reggio Calabria, sarà Marco Liorni il conduttore dello show di Capodanno Rai.