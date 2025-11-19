Capodanno Rai 2026 a Catanzaro: con Lumos fuochi d’artificio già prima della mezzanotte

La notizia che tutti stavano aspettando ora è ufficiale. Il Capodanno Rai 2026 sarà in diretta da Catanzaro. Ad ufficializzare la notizia, il vice presidente della Regione Calabria Mancuso: “Capoluogo orgoglioso di ospitare il grande evento”, le sue parole. L’evento condotto da Marco Liorni nella splendida cornice del lungomare. Ora, al via i preparativi. Bisognerà organizzarsi. Tanti i turisti che arriveranno in Calabria per quel periodo e per le festività natalizie. Per orientarsi, per scegliere alloggi, ristoranti, luoghi simbolo da visitare, ecco Lumos.it, il marketplace che può rivoluzionare anche una semplice esperienza di viaggio. Le esperienze su Lumos sono davvero tante e aiutano gli utenti a muoversi, a spostarsi e a conoscere città nuove come fossero le proprie. Ma in che modo tutto questo è possibile?

Alla scoperta di Lumos: tutto quello che c’è da sapere

Lumos è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile, che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Come soluzione è perfetta anche per chi viaggia, per chi vive città nuove e vuole scoprire senza perdere tempo sfruttando ogni minuto prezioso della propria vacanza. Come nel caso dei tantissimi italiani che, spinti dal Capodanno ma anche dalle bellezze di Catanzaro, vorranno trascorrere l’ultimo dell’anno proprio in Calabria. I valori che Lumos intende trasmettere, infatti, sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. Il claim è “le sorprese sono solo belle”, basta scoprire il sito per capire il motivo alla base di questo slogan che è molto più di una frase fatta, anzi. Rispecchia l’idea di Lumos e l’obiettivo finale, a misura di utente.

Capodanno a Catanzaro con Lumos: come fare

Lumos presenza quattro finestre sul sito. Son box, vetrine, benessere e auto per noleggio auto a lungo termine per privati e aziende. Un’altra sezione, volendo, da poter sfruttare ogni giorno qualora aveste bisogno di cambiare auto ma non avete intenzione di acquistarla. Ecco, tornando al Capodanno, per tutti quelli che sceglieranno Catanzaro, con Lumos in ogni sezione c’è la possibilità di selezionare, attraverso i filtri, la geolocalizzazione di riferimento per ridurre il tempo di scelta e di ricerca. Facciamo un esempio: nella sezione box, pensata soprattutto per idee regalo, altra soluzione vantaggiosa sempre in vista del Natale, ci sono centinaia di esperienze che spaziano dal benessere e bellezza al food & beverage, dai viaggi ai corsi di formazione, dalla moda ai motori, fino ai servizi per aziende e al mondo lifestyle. Sezione perfetta, questa, per chi cerca magari un ristorante la sera o vuole divertirsi in locali. Per la sezione vetrine, invece, ci sono soluzioni pratiche. In che senso? Che tu stia cercando un elettricista, un commercialista o un parrucchiere, questa directory ti consente di trovare il professionista vicino a te più adatto alle tue esigenze. Vale lo stesso per benessere, utile anche al rientro a casa. Qui, infatti, sono presenti schede dedicate a cardiologi, chirurghi, dentisti, farmacie, fisioterapisti, ginecologi, specialisti di medicina estetica, nutrizionisti, oculisti e osteopati.

I punti di forza di Lumos

Lumos.it è una realtà giovane pronta a espandersi in poco tempo. Al momento ha una copertura capillare a livello nazionale ma intende espandersi arrivando fino all’estero. Dunque, utile in futuro anche quando farete viaggi in altri paesi. I numeri sono decisamente incoraggianti in ascesa con già migliaia di utenti non solo coinvolti ma anche pienamente soddisfatti. Crescono anche le box, di media 150 al mese in più, così come le vetrine che sono già oltre 2500. Per ogni sezione, poi, ci sono offerte dedicate, sconti, vantaggi e promozioni in bella mostra in home appena accedete al sito. Uno dei punti di forza di Lumos è l’assistenza cliente con le domande frequenti con rispettive risposte e anche con la possibilità tramite chat di avere soluzioni in tempo reale proponendo live il vostro quesito. Insomma, capodanno a parte, Lumos è il portale che fa per voi se siete sempre alla ricerca di novità, se viaggiate spesso, se vi piace esplorare, scoprire, non fermarvi alla prima insegna e, soprattutto, se non avete troppo tempo per fare shopping fisico o passeggiate in centro. D’altronde, basta un click.