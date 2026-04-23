25 aprile a Reggio: l’omaggio delle associazioni in piazza Italia

Moltissimi saranno i Comuni e le piazze in tutta Italia, dove la Festa della Liberazione dal nazifascismo sarà celebrata insieme dalle istituzioni e dai cittadini, che hanno piena consapevolezza che la storia della nascita della nostra democrazia coincide con la sconfitta della dittatura fascista e con la scelta della Repubblica avvenuta il 2 giugno 1946, contestualmente all’elezione delle donne e degli uomini dell’Assemblea Costituente, madri e padri della nostra Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Reggio Calabria, le associazioni rendono omaggio in Piazza Italia

A Reggio Calabria tutte le associazioni antifasciste e partigiane presenti sul territorio della Città Metropolitana (ALIOSCIA, AMPA, ANEI, ANPC, ANPI, FIAP e UDI) renderanno omaggio, subito dopo la deposizione delle corone delle Istituzioni, con mazzi di fiori al monumento dedicato all’Italia in epoca risorgimentale in Piazza Italia; omaggio floreale che sarà deposto, come ogni anno, anche da una “staffetta” della CORRIREGGIO che compie, nel 2026, 44 anni.

L’invito di AMPA venticinqueaprile a giovani e studenti

AMPA venticinqueaprile invita i cittadini, e soprattutto i giovani e gli studenti, a partecipare al fianco delle Istituzioni e delle associazioni nate dall’antifascismo e dalla Resistenza.