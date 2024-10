Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto ufficializza: ‘Si farà a Crotone’

Nella tarda serata di ieri, al termine della seduta del Consiglio regionale tenutasi a Reggio Calabria, il Presidente si è spostato in un’altra provincia calabrese per discutere i dettagli del maxi evento nazionale che interesserà la Regione il prossimo 31 dicembre.

Occhiuto, infatti, ha avuto una riunione con il sindaco, il presidente della provincia ed i dirigenti Rai.

“Abbiamo vinto ogni resistenza – ha affermato in una Instagram Story. Il Capodanno del 2023 per la Rai in Italia si farà a Crotone. Sarà una grande occasione per promuovere la Calabria e soprattutto questa bellissima provincia troppo poco considerata, spesso anche dai calabresi”.