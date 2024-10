Capodanno Rai, Occhiuto sgancia la bomba: ‘Uno si terrà a Reggio’

Presente nel pomeriggio di oggi alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Presidente Roberto Occhiuto ha annunciato una bella notizia per la città dello Stretto:

Nelle scorse settimane, successive all’annuncio dell’accordo con la RAI, il Governatore aveva fatto sapere che la scelta non sarebbe toccata a lui ed alla Giunta, ma alla società televisiva italiana che, in questo lasso di tempo ha vagliato, attraverso dei sopralluoghi, diverse località calabresi.

Reggio Calabria, a questo punto, deve aver fatto breccia nel cuore dei produttori che avranno, di certo, notato il suo infinito potenziale.

Nessun dettaglio in più, però, sul palcoscenico esatto del Capodanno, che potrebbe essere quello di quest’anno o del prossimo, nè sull’altra destinazione che, secondo sempre quanto detto dal Presidente Occhiuto “non è ancora stata definita”.

“Reggio per me ha un ruolo centrale. E non per la simpatia che mi lega al sindaco Brunetti – ha ribadito Occhiuto scherzando – come lui non ha per me”.