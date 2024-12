Capodanno Rai, Liorni: ‘Sarà una serata colorata’. Sal da Vinci: ‘Reggio mi porta fortuna’

L'artista appena atterrato in città ha appreso la notizia del secondo disco di platino per la sua hit "Rossetto e caffè"

A poco più di un’ora dall’inizio del tanto atteso concerto di San Silvestro, Marco Liorni e Sal Da Vinci hanno condiviso le loro emozioni ai microfoni del TGR. Quest’anno, l’evento più spettacolare della notte di Capodanno si tiene nella suggestiva cornice di Piazza Indipendenza, a Reggio Calabria.

Marco Liorni: “Una serata colorata e piena di entusiasmo”

Con la consueta energia, Marco Liorni ha raccontato l’atmosfera che si respira a Reggio Calabria: “Come sarà il 2025 lo dovrei chiedere alle stelle e consultare l’oroscopo. Per quanto riguarda, invece, questa serata, sarà colorata, grazie soprattutto alla presenza di tantissimi artisti, come Sal Da Vinci che è qui con me. Ci abbiamo messo un po’ per averlo qui con noi. E poi c’è il pubblico già presente”.

Attese 10 mila presenze sul posto, ma milioni di Italiani al televisore.

Sal Da Vinci: “Reggio mi porta fortuna”

Tra gli artisti di punta della serata, Sal Da Vinci ha condiviso la sua gioia per un anno straordinario: “Un anno davvero bellissimo, magnifico. Io sono atterrato qui ed è arrivata la notizia del disco di platino per ‘Rossetto e Caffè’. Reggio mi porta fortuna.”

L’artista ha poi rivolto un messaggio di speranza e vicinanza a chi sta attraversando momenti difficili: “L’anno che mi aspetto è pieno di salute e belle cose. Un abbraccio affettuoso a tutte le persone sole, che si sono smarrite, che si trovano negli ospedali. Che sia un anno di speranza.”

Una serata indimenticabile per celebrare l’inizio del 2025

Con l’entusiasmo di 10 mila persone già presenti in piazza e milioni di italiani pronti a seguire l’evento in televisione, il Capodanno Rai a Reggio Calabria promette di essere una serata memorabile. Grazie a una lineup di artisti eccezionali e all’energia contagiosa di Marco Liorni, la città dello Stretto si prepara ad accogliere il nuovo anno con musica, colori e speranza.

L’appuntamento con “L’anno che verrà” non è solo uno spettacolo, ma anche un’occasione per mettere in risalto il fascino e l’accoglienza di Reggio Calabria, una città che ha saputo conquistare il cuore degli artisti e del pubblico.