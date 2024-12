Capodanno Rai, sciolto il ‘nodo’ fontana di piazza Indipendenza. Proseguono le trattative con gli artisti

Proseguono senza sosta i lavori per il montaggio del palco Rai in piazza Indipendenza. Ad animare l'ultimo dell'anno ci sarà anche un personaggio televisivo

Tanto rumore per nulla.

I resti delle due vecchie fontane di piazza Indipendenza venuti fuori dopo lo spiantamento dell’aiuola centrale, hanno generato commenti di ogni tipo in città.

Le due basi delle storiche fontane sono riemerse dopo la prima fase dei lavori di smantellamento dell’aiuola previsti per agevolare il montaggio dell’enorme palco Rai.

"Avevamo autorizzato lo spostamento delle conchiglie e dei pilastrini esistenti – spiega ai nostri microfoni Maria Mallemace, alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio e la provincia di Vibo Valentia – Durante i lavori sono riemerse le basi delle due fontane. Dopo alcune riunioni, d'accordo con il Comune abbiamo deciso di non fare posizionare le piastre, inizialmente previste immediatamente sopra l'aiuola ma di apportare una modifica rialzando maggiormente il palco".

Il palco sarà montato ugualmente al di sopra dell’aiuola dunque ma in posizione più elevata per tutelare le due base delle storiche fontane. Gli operai e gli ingegneri Rai che in queste ore stanno lavorando incessantemente per l’installazione del palco hanno dovuto così procedere ad una modifica del progetto iniziale.

La conclusione dei lavori, secondo quanto raccolto, è prevista per metà dicembre. A partire dal 16 dicembre sarà possibile ammirare l’enorme palco in vista del programma ‘L’anno che verrà’.

Capodanno Rai a Reggio, alcuni nomi in scaletta

Archiviato così il ‘caso aiuola’, i vertici Rai procedono alla chiusura degli accordi con gli artisti per presentare la migliore scaletta possibile. Certi finora pochi nomi, tra cui Nino Frassica e Paolo Belli. In forse il duo Paola e Chiara. Scendono invece le quotazioni per Gigi D’Alessio, Annalisa e qualche altro big legato a Sanremo. Tra gli artisti che dovrebbero salire sul palco di piazza Indipendenza, tra i nomi confermati, si aggiunge quello di Cristiano Malgioglio.

La presenza di Amadeus lo scorso anno aveva fatto da traino per impreziosire la scaletta con numerosi nomi di Sanremo 2023. Quest’anno, secondo indiscrezioni, a ‘L’anno che verrà’ ci saranno molti meno big di Sanremo, anche se ancora sono in corso le numerosissime trattative con gli artisti.

Quando e dove vedere il concerto di Capodanno

L’Anno che verrà, il concerto di Capodanno di Rai1, andrà in onda sulla rete ammiraglia della Rai. L’appuntamento è, ovviamente, il 31 dicembre, per dare il benvenuto al nuovo anno in compagnia dei tanti cantanti in scaletta.

L’appuntamento è quindi per la sera dell’ultimo giorno dell’anno, come di consueto, subito dopo il discorso del Presidente Sergio Mattarella trasmesso a reti unificate.