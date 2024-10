Capodanno Rai a Reggio, Camera (FI Giovani): ‘Occasione unica per valorizzare la città’

“La nostra città entrerà nelle case di milioni di italiani, in diretta tv su Rai 1, in una delle trasmissioni più seguite: basti pensare che lo scorso anno la trasmissione L’anno che verrà ha raggiunto picchi del 61% di share. Un’occasione imperdibile per Reggio Calabria: noi giovani di Forza Italia ci faremo trovare pronti” – afferma in una nota l’avvocato Giuseppe Camera, coordinatore di Forza Italia Giovani.