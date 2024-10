Capodanno Rai a Reggio, ora è ufficiale: l’annuncio di Occhiuto e Cannizzaro

“Capodanno Rai 2025, Reggio preparati: è il tuo turno”, cosi scrivevamo lo scorso settembre, preannunciando il grande evento in riva allo Stretto per Capodanno.

Adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: sarà a Reggio Calabria il Capodanno Rai 2025, il secondo in Calabria dopo quello dello scorso anno tenutosi a Crotone. A ufficializzarlo il Governatore Roberto Occhiuto e il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, entrambi a Reggio Calabria per l’evento al Teatro Cilea per i due anni del Governo Meloni.

“Per la seconda volta il Capodanno Rai in Calabria. Dopo il successo di Crotone dell’anno scorso, con la Rai abbiamo deciso di fare il bis, quest’anno però a Reggio Calabria. Ma non solo Capodanno nell’accordo con la Rai, perché nell’ultimo anno, in cento trasmissioni della Rai, gli italiani, decine di milioni di italiani, hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano, di una Calabria che veniva raccontata solo per i problemi, e che ora si sta prendendo nel Paese il posto che merita. Se lo prenderà anche a Capodanno, facendo iniziare l’anno a tutti gli italiani, nella bellissima città di Reggio Calabria”, le parole di Occhiuto su Facebook. “W Reggio, W la Calabria”, così, attraverso un video postato sui social, l’annuncio da parte del deputato reggino Francesco Cannizzaro, al fianco del Governatore Occhiuto.