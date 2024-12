Capodanno Rai, Grande (Film Commission): ‘Reggio cornice perfetta. Il pubblico vedrà una Calabria mozzafiato’

Grande attesa per il Capodanno Rai a Reggio Calabria, un evento che promette di incantare il pubblico con una scenografia straordinaria e uno spettacolo di altissimo livello. Dopo il successo dello scorso anno a Crotone, la città dello Stretto si prepara a ospitare uno degli appuntamenti televisivi più seguiti in Italia.

Il Presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha condiviso il suo entusiasmo ai microfoni di CityNow durante l’ultimo Speciale Live Break, in diretta da Piazza Indipendenza, sottolineando l’importanza dell’evento per Reggio Calabria e per tutta la regione.

Leggi anche

Grande: “Un palco straordinario in una cornice unica”

“Sì, dopo il successo di Crotone speriamo di bissare, se non superare, i risultati notevoli che abbiamo raggiunto lo scorso anno – ha dichiarato Grande. Reggio Calabria è una città totalmente diversa da Crotone, ma altrettanto accogliente. C’è un palco bellissimo, una scenografia meravigliosa, e alle spalle la città storica e il lungomare che regalano un colpo d’occhio eccezionale. È la cornice ideale per celebrare musica e cultura”.

La giornata pre-festiva ha visto anche una conferenza stampa speciale, tenutasi al Museo Archeologico Nazionale, con i Bronzi di Riace a fare da sfondo.

“Abbiamo respirato arte e bellezza in una cornice perfetta,” ha aggiunto il Presidente, evidenziando l’entusiasmo palpabile in città.

Il ruolo della Calabria Film Commission

Negli ultimi anni, la Calabria Film Commission ha ampliato il proprio raggio d’azione, evolvendo da un ente strettamente cinematografico a una realtà che organizza eventi di rilievo internazionale.

“Non ci occupiamo più solo di filmografia – ha spiegato Grande. Ci siamo adattati ai tempi, trasformandoci in un motore di esecuzione per molteplici progetti, dai cortometraggi ai videoclip, fino a eventi come questo”.

Numeri impressionanti per un evento unico

Grande ha anche condiviso dettagli tecnici sull’imponente struttura allestita per lo spettacolo.

“Parliamo di un teatro, non di un semplice palco: 25 metri di larghezza, 23 di profondità e altezza, 350 metri quadrati di schermi, 9 telecamere, oltre 500 unità di illuminazione distribuite su quattro torri, e più di un chilometro di cavi. Sono numeri che testimoniano l’enorme lavoro dietro le quinte”.

Cartoline da Reggio

Mentre i tecnici e gli artisti si preparano per la grande serata, l’atmosfera in città è di grande fermento. Reggio Calabria non è solo la protagonista della trasmissione, ma anche il fulcro di una celebrazione che promuove il territorio.

“Sono state realizzate delle cartoline video straordinarie della Calabria – ha raccontato ancora Grande. Linda e Greta, le professoresse dell’Eredità, si collegheranno dai luoghi più belli della regione, mostrando al pubblico una Calabria mozzafiato, una delle regioni più belle non solo d’Italia, ma del Sud Europa”.

Le immagini delle cartoline saranno una finestra sulla bellezza naturale e culturale della Calabria, mostrando panorami, borghi e tradizioni che spesso sfuggono ai grandi circuiti mediatici. È un messaggio di orgoglio per una terra che ha tanto da offrire, non solo ai visitatori ma anche ai suoi stessi abitanti.

Un successo già visibile

L’organizzazione, impeccabile, è il frutto di una sinergia istituzionale che ha coinvolto la Regione Calabria, la Film Commission e la Rai, con la collaborazione degli enti locali, Comune e Metro City, Prefettura e forze dell’ordine.

“C’è stato un lavoro immenso dietro le quinte – ha spiegato Grande. Il palco non è un semplice palco: 25 metri di larghezza, 23 di profondità e altezza, 350 metri quadrati di schermi, 9 telecamere, oltre 500 unità di illuminazione e più di un chilometro di cavi. Sono numeri che testimoniano il livello straordinario di questo evento”.

Oltre all’aspetto tecnico, il Capodanno Rai rappresenta un’opportunità unica per la città. Le strade affollate, i negozi aperti fino a tardi e gli alberghi pieni dimostrano che l’evento ha già generato un impatto positivo sul tessuto economico locale.

Reggio Calabria non è solo il palcoscenico per una grande trasmissione televisiva, ma un esempio di come cultura, spettacolo e territorio possano unirsi per creare qualcosa di unico. “È il momento in cui l’Italia guarda a noi,” ha concluso Grande.

Le prove generali di ieri hanno già riscosso grande successo, alimentando l’attesa per lo spettacolo di questa sera. Come sottolineato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, “I reggini sono consapevoli dell’importanza dell’evento e del fatto che tutta l’Italia ci guarda”.

Reggio Calabria è pronta a brillare sotto i riflettori, accogliendo il nuovo anno con un evento che unisce tradizione, innovazione e un pizzico di magia calabrese. La città sarà protagonista assoluta di una serata indimenticabile, che rimarrà nel cuore di tutti i reggini e degli spettatori italiani.