Presentazione ‘L’Anno che verrà’, Liorni: ‘Reggio il posto migliore per festeggiare’

La Calabria si prepara al bis con il Capodanno Rai 1, e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria.

Rai 1 e ‘L’Anno che verrà’ accompagneranno il pubblico verso il nuovo anni dalla suggestiva piazza Indipendenza di Reggio Calabria e lo faranno con la conduzione di Marco Liorni, amico quotidiano di tutti i telespettatori della Prima Rete, accompagnato da tanti artisti.

“E’ un debutto per me e sono molto, molto emozionato. Ma non da oggi, è già da qualche mese perchè abbiamo iniziato a lavorarci a luglio. E’ necessario prepararsi al meglio ma anche lasciarsi andare. Adesso che sono qui a Reggio mi sento meglio”.