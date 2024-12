Reggio, presentazione Capodanno Rai. Occhiuto: ‘Calabria dentro le case degli italiani per 100 milioni di volte’

Un cast d’eccezione accompagnerà gli italiani ai festeggiamenti del nuovo anno. Da piazza Indipendenza a Reggio Calabria si brinderà al 2025 dal grande palco Rai per una serata unica e irripetibile.

Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, -sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna e molti altri. Questi alcuni dei nomi che saliranno sul palco di piazza Indipendenza.

"Sono molto soddisfatto dell'accordo fatto dalla Regione Calabria con la Rai. La nostra terra è piena di ricchezza e di bellezza con mare e montagne straordinarie e incantevoli. Grazie alla Rai abbiamo fatto entrare la Calabria nelle case di milioni di italiani – ha spiegato il Governatore Occhiuto durante la presentazione dell'evento di questa mattina all'interno del MArRC – Certo, il Capodanno è l'evento di punta dell'accordo fatto con la Rai ma vorrei ricordare a tutti che l'accordo prevede 50 spazi in 50 produzioni Rai nelle quali si parla delle montagne, del mare, della storia, dei borghi e della cultura della Calabria. Sommando tutti gli spazi abbiamo fatto entrare la Calabria dentro le case degli italiani per cento milioni di volte. Per questo è un'iniziativa di straordinaria importanza per dimostrare al Paese quanta bellezza c'è in Calabria".

Il Capodanno di Rai 1 bissa la sua presenza in Calabria e quest’anno sarà ospitato nello straordinario lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria. Grande novità nella conduzione che vedrà al timone di “L’Anno che Verrà” Marco Liorni. Un grande spettacolo, come da tradizione Rai, che vedrà sul palco cantanti, conduttori, comici per salutare il 2024, all’insegna della spensieratezza, e condurre gli italiani nel nuovo anno.

“Spesso si parla della Calabria con un racconto negativo e invece stiamo cercando, in questi ultimi anni di fare un racconto positivo – continua Occhiuto – Badate bene, il presidente della Regione, sa bene quali sono i problemi della Calabria e i mali della nostra terra però io dico spesso che il presidente della Regione è un pò come l’imprenditore che per presentare la propria azienda deve mostrare il volto migliore della propria impresa”.

Infine il presidente ringrazia tutti i tecnici e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento.