Concerto di Capodanno, le disposizioni del Comune per le attività commerciali nelle vie di fuga

Falcomatà dispone lo sgombero di sedie e tavolini lungo le vie di fuga a Reggio Calabria, in vista dell’evento televisivo di Capodanno in Piazza Indipendenza

Vanno avanti senza sosta i preparativi in vista del Capodanno Rai “L’anno che verrà” che si terrà il 31 dicembre in piazza Indipendenza a Reggio Calabria. Come comunicato nella giornata di ieri, le prove per l’evento si ripeteranno ogni giorno fino al 31 dicembre e anche domani (30 dicembre) le prove si terranno a partire dalle ore 14:00. Da tale orario, inoltre, sarà chiusa la stazione Lido.

Si ricorda che è stata individuata un’area riservata per le persone con disabilità motoria certificata dalla competente Commissione Medica; l’accesso all’area dedicata sarà consentito dal lato mare di Via Genoese Zerbi (fino ad esaurimento posti) e gli interessati dovranno inviare un’istanza via email all’indirizzo capodannorai@comune.reggio-calabria.it, indicando il giorno di partecipazione e le generalità dell’accompagnatore, entro le ore 12:00 di lunedì 30 dicembre 2024.

Intanto con una nuova ordinanza il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato ulteriori prescrizioni dovute a ragioni di ordine e sicurezza pubblica per i giorni 30 e 31 dicembre. Il provvedimento è rivolto agli operatori commerciali le cui attività si trovano nelle aree individuate come Vie di Esodo/Vie di Fuga nell’ambito dell’evento. Si tratta, in particolare, di Via Vollaro, angolo Corso Vittorio Emanuele III (Corso Matteotti), parte di Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele III (fino a via San Paolo), Largo Colombo, Via D’Annunzio (fino a Corso Garibaldi), Via Panella (fino a Corso Garibaldi) e Via XXIV Maggio (fino a Corso Garibaldi).

Leggi anche

Le disposizioni

Ravvisata la necessità di bilanciare gli interessi economici con quelli di ordine e sicurezza, è stato disposto: