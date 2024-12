Capodanno Rai a Reggio, Occhiuto: ‘Calabria nelle case di milioni di italiani’

"Una grande opportunità per una Regione che è sempre stata conosciuta per i problemi", e ai calabresi augura per il 2025 "amore e orgoglio per questa Calabria"

La fine dell’anno si avvicina, e lunedì 30 alle 12:00 al MArRC di Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di presentazione per il capodanno RAI, L’anno che verrà, alla quale sarà presente anche il governatore calabrese Roberto Occhiuto.

Ai microfoni del Tgr il presidente della Regione Calabria ha così commentato l’ennesima opportunità di promozione del territorio reggino e regionale:

“Far entrare la Calabria nella casa di milioni di italiani, come dice la RAI, è una grande opportunità per una regione che è sempre stata conosciuta per i problemi. Mi diceva un bravissimo giornalista di inchiesta, Iacona, che a livello nazionale quando un ragazzo vuole fare il giornalista e va in una redazione e vuole fare il giornalista di inchiesta gli dicono vai in Calabria perché lì sicuramente trovi qualcosa che ti fa fare le ossa. La Calabria è sempre stata vista come il luogo dove non funziona nulla, dove ci sono molti problemi. C’è un Presidente della Regione che ne ha coscienza e che cerca di affrontare i problemi. Però far scoprire al Paese, alla comunità nazionale, che questa regione non è solo la regione dei problemi, è una regione di grandissime bellezze sottovalutate persino dai calabresi nel corso degli anni, dei decenni passati, credo sia una buona cosa. Il Capodanno è una grande occasione per questo, ma è una parte dell’accordo che abbiamo fatto con la RAI, che prevede 50 spazi nel palinsesto per raccontare le bellezze della Calabria. Io ho preteso che non ci fossero politici, il Presidente della Regione, assessori, consiglieri regionali, volevo parlassero delle nostre montagne, della nostra cultura, del nostro mare, della nostra agricoltura, del nostro artigianato produttivo”.

“Abbiamo fatto – prosegue Occhiuto – più di 100 milioni di telespettatori: 100 milioni di volte la Calabria con le sue bellezze naturali, culturali, è entrata nelle case degli italiani. E si è mostrata per quello che è, non per come è stata raccontata nei decenni passati, quindi sono molto felice di questo accordo con la RAI, che ha nel capodanno il punto centrale perché c’è un’intera città, un’intera comunità in festa, ma che ha nei 50 spazi che parlano della Calabria, importanti occasioni per raccontare la Calabria migliore, quella che non è mai stata raccontata in Italia”.

Sguardo al futuro e auguri per il 2025