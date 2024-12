Capodanno Rai a Reggio, primi fan sotto il palco: ‘Non ci muoviamo da qui, siamo felicissimi’ – FOTO

Eccolo il primo gruppetto di fan arrivato sotto il palco di buon mattino per assistere al capodanno Rai a Reggio Calabria. Si sono piazzati proprio a pochissimi metri dall’enorme palco, e avranno un posto in prima fila per l’evento tanto atteso che verrà seguito in Italia da milioni di telespettatori.

Emanuele, Aurora e Grazia sono di Reggio Calabria. Emanuele viene esattamente da Melia di Scilla:

“Volevo fare qualcosa di diverso e questa era l’occasione giusta per divertirmi un pò con i miei amici. Chi apprezzo maggiormente? Sicuramente Arisa su tutti”.

Aurora e Grazia sono invece fan di J-Ax:

"Siamo fan di J-Ax ma siamo qui soprattutto per Emanuele – scherzano insieme – Staremo qui tutto il giorno, siamo felicissimi".

Infine Daniela viene dall’Abruzzo e fa parte del fan club di Ermal Meta: