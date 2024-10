Capodanno, tutta la Calabria festeggia in piazza. A Reggio un concerto…di polemiche

Il buongiorno si vede dal mattino? Speriamo di no. Anche la Calabria è pronta ad accogliere il 2018 con feste e concerti in piazza, divenute oramai tradizione in tutta Italia. Cosenza dal sapore internazionale: evento di spessore in Piazza dei Bruzi, in programma il concerto della band britannica Skunk Anansie, guidati dalla carismatica Skin.

Importante anche la scelta di Catanzaro, dove è prevista l’esibizione della band Le Vibrazioni, con ospiti anche il dj di Rtl Fernando Proce e GionnyScandal, per una serata di musica nella centralissima piazza Prefettura. Anche Crotone ha scelto i grandi eventi: il lungomare ospiterà la musica di Roy Paci e Aretuska, con Radio 105 e la special guest Martin Klein. Musica per tutti i gusti: a Lamezia, ad animare piazza 5 dicembre, Gue Pequeno, Sandy Marton, Regina, Dj Ross e Ice Cm.

E Reggio Calabria? Fa eccezione purtroppo. In riva allo stretto il concerto è stato anticipato al 30 dicembre, una sinfonia di polemiche ad accompagnare l’annullamento della festa prevista in Piazza Duomo. L’evento previsto, organizzato dall’associazione Deep Club, non si terrà. Protagonisti di un intreccio paradossale e bizzarro il Comitato Corso Sud, assieme all’amministrazione comunale e alla stessa Deep Club.

Tra rimbalzi di accuse e responsabilità, di certo c’è solo il risultato finale: Reggio Calabria non avrà una festa in piazza. Il 2017 si chiude quindi nel peggiore dei modi per la città, reggini costretti a festeggiare in silenzio o a partecipare ad uno dei numerosi veglioni e feste private per poter dare vita ad un brindisi in compagnia.

Che serva da lezione per il futuro, che sia il primo buon auspicio con il quale dare il benvenuto al 2018. Affinchè non si debba assistere nuovamente a tristi scenari come quelli ‘ammirati’ in questi giorni…

