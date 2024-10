La capolista Pallacanestro Viola si impone sul Cus Catania al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella dodicesima giornata di Serie B interregionale girone H il Cus Catania al PalaCalafiore. I primi due quarti si sono svolti in assoluta parità. Dopo l’intervallo lungo è successo di tutto, avanti i neroarancio, contro break dei catanesi. I padroni di casa hanno preso in mano la situazione e gestito bene il terzo quarto. Senza alcun patema d’animo la squadra di coach Cigarini ha disputato anche l’ultimo quarto, vani i vari tentativi di rimonta dei siculi che hanno ceduto alla forza della compagine di Reggio Calabria. Molto bene Aguzzoli su tutti e solite buone rotazioni.

PRIMO QUARTO

Primi due punti del Cus risponde Cessel. Primi due punti del Cus risponde Cessel. Aguzzoli per il -3 neroarancio. Cus guadagna la lunetta fa 2 su 2. Cessel per il 6 a 9. Cus per il +5 siculo, la penetrazione di Catania, il primo quarto si conclude sul 19 a 24.

SECONDO QUARTO

Continua il match con grade equilibrio tra tutti il solito Tyrtyshnyk e l’ottimo Cessel, si chiude il secondo quarto sul 51 a 43.

TERZO QUARTO

Parte benissimo la squadra neroarancio, contro break dei catanesi, poi ancora bene la Pallacanestro Viola. Il massimo vantaggio dei padroni di casa sul 67 a 52, Tyrtyshnyk per il 70 a 52. Catania dalla lunetta fa due su due. Cessel, risponde Frizzarin. Tyrtyshnyk per il 75 a 56. Valle da tre per i suoi. Catania per il -15. Fallo tecnico a Cigarini. Valle dalla lunetta sbaglia il libero. Si va all’ultimo quarto sul 76 a 61.

ULTIMO QUARTO

Segna subito Catania. Valle porta il punteggio sul 76 a 65. Cigarini chiama Time Out. Partita sospesa per la pioggia dentro il PalaCalafiore. L’arbitro dopo una breve sospensione concede la ripartenza del match. Mavric guadagna la lunetta, fa due su due. Corselli risponde per Catania. Aguzzoli da sotto. Frizzarin per il -10 del Cus Catania. Maksimovic segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Frizzarin da tre. Fallo tecnico alla panchina del Catania. Punteggio 81 a 73. Simonetti da sotto per il +10. Maksimovic in coast to coast per il +12. Time Out chiamato da Catania. Frizzarin per il -10 dei siculi a 4:45. Aguzzoli da tre per l’88 a 75. Ancora Frizzarin per gli ospiti. Mavric dalla lunetta fa due su due. Catania da tre per il 90 a 80. Dalla lunetta la Viola per il +11. Aguzzoli dalla lunetta fa due su due. Vasta dalla lunetta per il 93 a 82. Mazza ottimo da sotto per il +13. Dopo Catania dalla lunetta, Simonetti per i suoi. Canestro di Frizzarin. Di nuovo Simonetti per il 99 a 86. Vasta penetra e segna. Ultimi tentativi per i siculi, ma la Pallacanestro Viola ha la meglio. 99 a 88 il risultato finale.

Il tabellino

Pallacanestro Viola-Cus Catania 99-88 (19-24,32-19,23-18,25-27)

Pallacanestro Viola: Aguzzoli 21, Simonetti 8, Konteh 3,Maksimovic 10,Mavric 14,Mazza 2, Cessel 15, Seck 8,Binelli ne,Tyrtyshnyk 18,Russo.All Federico Cigarini Ass Seby D’Agostino

Cus Catania:Mpeck,Frizzarin 33, Arcidiacono, Vasta 7, Pignataro, Cuccia 2,Corselli 15, Prior ne,Valle 20,Vitosis 11,Consoli. All Gaetano Russo

Arbitri Tartamella di Trapani e Caputo di Lamezia Terme