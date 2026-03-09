Truffe agli anziani: a Campo Calabro l’incontro dei Carabinieri per prevenire i raggiri

Le spiegazioni sono state accompagnate da esempi concreti, spesso tratti da casi realmente denunciati dalle vittime

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nell’ambito della campagna di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane, spesso bersaglio privilegiato di malintenzionati.

Nei giorni scorsi un nuovo incontro informativo si è svolto a Campo Calabro (RC), presso l’Auditorium Sant’Antonio della Parrocchia della SS. Maddalena, dove i militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato la cittadinanza per parlare del fenomeno delle truffe e fornire strumenti utili per riconoscerle ed evitarle.

All’iniziativa hanno preso parte circa cinquanta cittadini. Nel corso dell’incontro il Comandante della Stazione Carabinieri ha offerto una prima panoramica generale sul fenomeno, anche attraverso la proiezione di un video esemplificativo, per poi soffermarsi sulle tecniche più frequentemente utilizzate dai truffatori. Le spiegazioni sono state accompagnate da esempi concreti, spesso tratti da casi realmente denunciati dalle vittime.

I raggiri più diffusi ai danni degli anziani

Particolare attenzione è stata dedicata ai raggiri più diffusi, che spesso si fondano sulla manipolazione emotiva delle vittime. Non di rado i truffatori contattano gli anziani fingendo incidenti o gravi problemi che avrebbero coinvolto figli o parenti, inducendo così le persone a consegnare denaro o oggetti preziosi nel tentativo di aiutare i propri cari. Si tratta di strategie studiate per generare paura e urgenza, elementi che rendono più facile conquistare la fiducia della vittima.

L’incontro è stato caratterizzato da un clima di grande partecipazione: numerosi i cittadini intervenuti con domande, racconti di episodi accaduti e richieste di chiarimenti, in particolare sulle truffe che si consumano attraverso internet e i social network, fenomeno sempre più diffuso.

Le regole di prudenza indicate dall’Arma

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare la consapevolezza dei cittadini e fornire semplici ma fondamentali regole di prudenza: diffidare sempre da richieste di denaro improvvise, non aprire la porta a sconosciuti, verificare ogni situazione sospetta contattando familiari o persone di fiducia e, soprattutto, non esitare a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

In caso di tentativi di truffa o situazioni sospette è sempre possibile rivolgersi al Numero Unico di Emergenza 112. Le Stazioni Carabinieri e tutti i presidi dell’Arma sul territorio restano infatti un punto di riferimento costante per la comunità, pronti a fornire assistenza, consigli e supporto.