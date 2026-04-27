Cannizzaro: “Lungomare di Reggio vivo tutto l’anno con le attività balneari aperte anche d’inverno”

“Un nuovo impulso sul piano commerciale, economico e turistico della città - afferma il candidato sindaco - che andrebbe a valorizzare ulteriormente il cuore di Reggio Calabria"

Parte direttamente dal palco del primo confronto pubblico l’idea del candidato sindaco del CentroDestra, l’onorevole Francesco Cannizzaro: tenere aperte tutto l’anno le attività commerciali balneari del Lungomare di Reggio Calabria, creando le condizioni amministrative e logistiche affinché gli esercenti siano in grado di fronteggiare anchle avversità metereologiche durante la stagione invernale e, al contempo, garantire la fruizione dei locali in ogni periodo dell’anno.

“Un nuovo impulso sul piano commerciale, economico e turistico della città – afferma l’onorevole Cannizzaro – che andrebbe a valorizzare ulteriormente il cuore del centro cittadino, quello che meglio rappresenta lo stretto rapporto tra Reggio e il suo mare, restituendogli vitalità.

In una realtà come la nostra, favorita da un clima che tutta Italia ci invidia – conclude – si può pensare in grande e creare nuove opportunità per gli imprenditori, ma anche offrire servizi e attrattività a cittadini e visitatori durante tutto l’anno”.

Intanto domani, martedì 28 aprile, alle ore 12, il candidato sindaco del CentroDestra ed il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, l’onorevole Valentino Valentini, terranno un punto stampa presso la sede del Comitato elettorale Cannizzaro sindaco e Segreteria regionale di Forza Italia, in via Quartiere militare 20.

