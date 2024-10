A Cardeto XVI edizione ‘Festa della Birra’

Domenica 12 agosto, a partire dalle ore 19, si terrà a Cardeto la Festa della Birra.

Arrivata alla 14esima edizione a cura di Santo Morabito titolare del Ristorante SUPRA E SUTTA l’evento si pone come obiettivo primario ospitalità e organizzazione.

In 14 anni l’evento e’ divenuto l’appuntamento estivo in cui suoni , musica e colori creano un atmosfera unica all’interno di una cornice come poche.

L’iniziativa sarà anche occasione per fare un salto indietro nel tempo: insieme all’ottima birra e al buon cibo i partecipanti godranno della sfilata di auto e vespe d’epoca del “Vespa club”.

Non finisce qui: Cardeto ospiterà la Blasco Band e la serata si concluderà con la discoteca in piazza, protagonisti i Dj Enzo Romeo e Pyros accompagnati dalle percussioni di Peppe Macheda e dalla voce di Dock Condello.

Cardeto vi aspetta numerosi