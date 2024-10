Carenza idrica a Reggio, Castorina: ‘Emergenza senza fine’

“In questi giorni in gran parte della città si riscontrano problematicità legate alla carenza idrica con interi quartieri senza acqua ai quali si aggiungono le difficoltà legate all’igiene urbana”.

Sia nella zona Nord di Reggio e nello specifico Archì, Rosalì ed anche Catona come nella zona Sud come Croce Valanidi e Pellaro l’assenza di acqua alimentata anche dalle temperature esotiche che vive la nostra città in estate crea non pochi problemi ad una città che merita attenzione e chiede risposte queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Reggio Calabria l’Avv. Antonino Castorina.

Non si può fare finta che tutto vada bene né pensare di affrontare il dramma che vivono interi quartieri con interventi straordinari ed episodici. Oggi vi è l’impellente esigenza di una programmazione chiara e di risorse mirate dichiara Castorina.

Nel bilancio in fase di approvazione prosegue Castorina vi sono le risorse per programmare nuovi pozzi ma allo stesso tempo vi è la necessità di potenziare le risorse per Castore sia per ampliare la mission della società ma soprattutto per garantire gli stipendi a chi opera con abnegazione e serietà al servizio della nostra comunità e che ancora oggi non riceve ogni mese quanto gli spetta.

Proseguirà il nostro impegno per una città normale dove i servizi essenziali e la tutela dell’ambiente e del bello non siano un miraggio; dove l’interesse pubblico sia la stella polare da difendere e tutelare e dove il merito e le competenze prevalgano sugli interessi di bottega dichiara Castorina.

Rispetto a questi temi conclude Castorina ed al fine di non disattendere il programma che la maggioranza dei cittadini ha votato confermando Giuseppe Falcomatà alla guida della città come consiglieri comunali abbiamo il dovere di batterci senza se e senza ma contro una burocrazia lenta e farraginosa e contro chi prova a rallentare un percorso necessario e giusto in difesa di Reggio Calabria.