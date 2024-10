Carlo Tansi saluta Giovanni Di Leo: ‘Ci ha lasciato un grande uomo e professionista’

Sono le parole di Carlo Tansi, ex candidato alla presidenza della Regione Calabria, già dirigente della Protezione Civile regionale.

“Ci ha lasciato un grande uomo e professionista. Ingegnere idraulico che tante battaglie ha fatto per garantire ai Calabresi l’acqua pubblica. Appassionato tifoso del Lecce. Con lui ho combattuto tre anni in trincea per liberare la Protezione Civile regionale dal malaffare. E c’eravamo riusciti.

Ciao Giovanni, mi mancherai”.