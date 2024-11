Carmelitana Archi al lavoro. Presentato l’ultimo arrivo Marco Neri

L’Apd Carmelitana Archi comunica di aver ingaggiato il difensore classe 1993, Marco Neri. Il giocatore ha sposato la causa e il progetto della società. Neri ha disputato l’ultimo anno in Promozione con la maglia della Villese.Intanto, l’inizio delle attività, scattato Lunedì 15 Settembre alle ore 17.00, predisposte dai preparatori atletici Giampaolo Giordano e Pasquale Martino, è stato inaugurato dalla benedizione di Padre Roberto Lodetti, nonché Consigliere e Presidente Onorario. La preparazione, dopo i primi giorni effettuati ad Archi, sta proseguendo dal 20 Settembre allo Stadio Santoro di Villa San Giovanni agli ordini del duo Notaro – Pacilli. Ieri primo allenamento nella tana neroverde, sotto gli occhi del ds Demetrio Votano e del presidente Domenico Tripodi, i quali annunciano la provvisoria chiusura del mercato: la squadra è stata fatta, e per lo più da ragazzi tutti del quartiere di Archi. Si contano ben 14 fuoriquota, segno che anche il progetto di una scuola calcio è alle porte, perfettamente in linea con gli obiettivi di aggregazione sociale ed occasione di crescita sportiva e culturale, più volte dichiarati dalla Carmelitana Archi con entusiasmo e passione.