Carmelo Versace: ‘Stefano Bandecchi ha commesso un errore…’

Ancora Carmelo Versace che ha detto tante cose nel corso del suo intervento su “Reggina in rete“. Di seguito il passaggio che fa riferimento a quei momenti che precedono la scelta sull’assegnazione da parte del sindaco f.f. Paolo Brunetti alla società ‘La Fenice Amaranto’: “Se io avessi accettato di avere come proprietario della società amaranto un potenziale concorrente politico? Non mi sottraggo alla domanda, dico semplicemente che il sindaco non deve valutare se il futuro presidente o proprietario della Reggina possa essere un concorrente politico, ma preoccuparmi che possa garantire quello che purtroppo negli ultimi anni non c’è mai stata, la continuità. Stefano Bandecchi ha commesso un errore. Si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni dove forse ha impaurito qualche nostro imprenditore nel mettere su quella cordata di cui si parlava. Quindi ritengo che sarebbe stato un dovere istituzionale quello di Paolo Brunetti consegnare il titolo a Bandecchi se le carte rispondevano esattamente ai criteri della manifestazione di interesse. Non voglio pensare che il no sia motivato da una concorrenza politica. Conosco Paolo e conosco la sua buona fede, quindi non ho dubbi su questo punto di vista. Capisco che si poteva non essere d’accordo. Comunque Bandecchi va ringraziato per quello che ha fatto e quello che avrebbe voluto fare. Ben venga se vuole dare una mano a Ballarino, se si siedono attorno a un tavolo e si stringono la mano. Sicuramente questa società sta producendo grandi sforzi, si impegna, a fine campionato tireremo le somme e vedremo, certamente non manca di coraggio. Purtroppo il nostro limite è rappresentato dalle continue divisioni che si creano in città e guardate che dall’esterno queste cose si notano e difficilmente gli imprenditori così si avvicinano”.

